Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

Президент назвал большой утратой для российской культуры уход актёра. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью артиста Валентина Гафта.

- Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры, - сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ближайшее время президент Путин направит родным и близким Валентина Гафта телеграмму соболезнования.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, актёр умер утром 12 декабря в загородном доме в Одинцове. Причиной его смерти стали последствия инсульта, сообщила жена, актриса Ольга Остроумова. Последние годы Валентин Гафт почти не разговаривал и был частично парализован.

Прощание с актёром пройдёт 15 декабря, во вторник, в театре "Современник." В тот же день Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.