В МИД пообещали ответить на санкции Великобритании в отношении трёх россиян

Мария Захарова прокомментировала санкции Великобритании в адрес чеченских чиновников Фото: ТАСС

Россия считает санкции Лондона в отношении трёх граждан России безосновательными и оставляет собой право на ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте министерства.

Напомним, в четверг, 10 декабря, как сообщал сайт KP.ru, власти Великобритании ввели новые санкции против трёх граждан России по обвинению в нарушениях прав человека в Чечне. Под ограничения попали спикер парламента Чечни Магомед Даудов, глава республиканского МВД Аюб Катаев и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов. В британском МИД объяснили, что чиновники ответственны за преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в республике.

В заявлении Марии Захаровой сказано, что Москва воспринимает решение Лондона как "наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".