"Один из последних титанов театрального мира": Дмитрий Дюжев выразил соболезнования о смерти Валентина Гафта

Дмитрий Дюжев рассказал поделился воспоминаниями о Валентине Гафте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентину Гафту не было равных по высоте мысли и критическому взгляду, а его чувство рифмы было присуще "благословенному поэту", поделился в беседе с KP.ru актёр и режиссёр Дмитрий Дюжев.

- Это человек высочайшего коэффициента талантливости, который при жизни становится примером актерского мастерства, ремесла. Это на редкость думающий актер, сочиняющий, актер, который смог своей жизнью доказать, что независимо от профессии и рода деятельности мужчина остается мужчиной, - добавил Дмитрий Дюжев.

Актёр также отметил, что жена Гафта, актриса Ольга Остроумова, был для него музой.

- Играя положительные или отрицательные роли, он одинаково убедителен. Это признак правдоподобности игры, точности в угадывании, обаянии персонажа. Попадая в психологию зрительского восприятия, этот образ начинает быть полностью оправдан, будь он антигерой или герой, - рассказал Дмитрий Дюжев, добавив, что Гафт был "одним из последних титанов театрального мира".

Напомним, легендарный советский актёр театра и кино Валентин Гафт скончался утром сегодня, 12 декабря. Прощание с ним состоится 15 декабря.