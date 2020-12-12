В США российский Су-57 признали реальной угрозой для НАТО

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У российского истребителя пятого поколения Су-57 есть пять преимуществ, создающих реальную угрозу для НАТО, сообщило американское издание The National Interest.

- Первые единицы Су-57 демонстрируют множество возможностей, которые вполне могут нести угрозу для НАТО, - сказано в материале журнала.

Одним из преимуществ истребителя названа аэродинамика, поскольку конструкция истребителя позволяет совершать манёвры на высочайшем уровне. Кроме того, Су-57 обладает отличными характеристиками для ведения воздушного боя.

Следующей сильной стороной российского истребителя названа огневая мощь. Кроме того, Су-57 может использовать различные ракеты класса "воздух-воздух", а также вооружение, направленное на цели на земле.

Авторы материала также подчеркнули, что России удалось значительно оптимизировать производство истребителя, значительно снизив его стоимость. Помимо этого, Су-57 может отслеживать цели и использовать боевые машины вместе с тяжёлым беспилотником С-70 "Охотник".