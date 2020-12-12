В администрации США считают, что Nord Stream 2 "не будет транспортировать газ" из России

Днём ранее сенат Конгресса США принял новый оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Администрация США считает, что у проекта "Северного потока - 2" нет шансов на завершение, и российский газ никогда не будет поставляться по трубопроводу. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного представителя американского правительства.

По словам источника издания, "если бы Nord Stream 2 могла в действительности завершить проект, то они бы это уже давно сделали".

Ранее оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что 11 декабря было возобновлено строительство "Северного потока - 2", а вести работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет баржа "Фортуна".

Напомним, в пятницу, 11 декабря, Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год. Как сообщал сайт KP.ru, в документ включены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также в отношении Анкары из-за приобретения властями Турцции российских ЗРК С-400.