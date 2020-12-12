Карабах заявил о трех раненых при атаке со стороны Азербайджана Фото: REUTERS

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военных-резервистов Армии обороны Нагорного Карабаха при атаке со стороны Азербайджана вечером в пятницу, 11 декабря.

«Примерно в 20.40 (19.40 мск) противник предпринял попытку атаки на боевые позиции Армии обороны, дислоцированные на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки огнестрельные ранения различной степени получили трое резервистов», - говорится в заявлении военного ведомства, где уточнили, что жизни раненым военнослужащим ничего не угрожает

В Министерстве обороны также опровергли распространяемую азербайджанскими СМИ информацию о «вооруженной провокации» сил Армении, в результате которой якобы ранен азербайджанский военнослужащий.

Баку пока заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики никак не прокомментировал.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и Россиии 9 ноября и вступил в силу 10 ноября.