Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта, который ушел из жизни в возрасте 85 лет в субботу, 12 декабря.

«Ушел Большой актер Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах ... Так горько. Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», - написал градоначальник в своем Instagram, уточнив, что артист В будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище

Напомним, Валентин Гафт умер утром 12 декабря в загородном доме в Одинцове. Как сообщила жена артиста, причиной его смерти стали последствия инсульта. Последние годы артист почти не разговаривал и был частично парализован.

Как писал сайт kp.ru, прощание с артистом состоится во вторник, 15 декабря, в театре «Современник». В тот же день актера похоронят на Троекуровском кладбище.