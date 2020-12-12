На американском сегменте МКС произошел сбой в системе электропитания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На американском сегменте Международной космической станции произошел сбой в системе электропитания, в итоге отключили часть оборудования. Об этом стало известно из переговоров NASA c Землей.

Снаружи американского сегмента МКС установлена станция с восьмью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.

Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.

В результате электропитание, которое поступает на одну из восьми панелей, сократилось на треть, и в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма, а также компьютер. Кроме того, теперь не работает один из четырех гироскопов, которые поддерживают ориентацию станции в пространстве, и высокоскоростная связь с Землей.

На данный момент на Международной космической станции работают американские астронавты Майкл Хопкинс, Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японец Соити Ногути.