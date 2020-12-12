Назвали еще одну возможную причину вспышки неизвестной болезни в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной тяжелого состояния людей на юге Индии в штате Андхра-Прадеш, где зафиксирована вспышка тяжёлой неизвестной болезни, может быть отравление ртутью, и другими тяжелыми металлами. Об этом заявил главный министр правительства штата Джаганмохаму Редди.

По его словам, специалисты Национального института питания обнаружили следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах.

Кроме того, были найдены следы фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни. «Необходимо установить, как они попали в организм людей», - приводит издание Hindustan Times слова министр.

При этом экспертам пока не удалось выяснить точную причину нового заболевания. Несмотря на то, что в анализах пациентов обнаружили свинец и никель, медики исключают заражение питьевой воды.

Напомним, жалобы на симптомы новой болезни стали поступать от жителей юга Индии 5 декабря. Заболевшие рассказывали о головной боли, головокружении, потере сознания и симптомах эпилепсии. Тестирование всех обратившихся пациентов на коронавирус дало отрицательный результат. По последним данным, количество заболевших неизвестной болезнью в Индии превысило 840 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, в качестве причины распространения симптомов заболевания называли хлорорганические соединения, а причиной вспышки - грязную воду.