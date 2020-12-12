Самые вредные блюда новогоднего стола назвала эксперт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство традиционных блюд новогоднего стола являются вредными для организма, поскольку содержат большое количество майонеза. Об этом предупредила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Блюда с майонезом эксперт назвала в целом «достаточно тяжёлыми, сложными и вредными», а из составляющих новогодних блюд вреднее всего, по ее словам, салаты, содержащие майонез, сыр и орехи.

«Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запечённую в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите её в масле», - приводит RT совет специалиста.

Гастроэнтеролог рекомендовала отказаться от жирных блюд с майонезом и приготовить лёгкие травяные салаты с минимальным количеством заправки.

Бережная отметила, что чем легче закуски на новогоднем столе, тем легче для организма, а переедание ни к чему хорошему не приводит.

«Лёгкий поздний ужин будет предпочтительнее. Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января», - отметила она.

Напомним, ранее врачи перечислили самые вредные продукты для ужина. В список попали различные соленья и колбасы