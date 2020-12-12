Российская система получения кислорода на МКС снова вышла из строя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» снова вышла из строя на борту Международной космической станции.

Напомним, ранее в российском модуле «Звезда», где ранее была выявлена утечка воздуха, трижды выходила из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ».

О том, что «Электрон» снова отказал, сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами космонавт Сергей Рыжиков в субботу, 12 декабря. По его словам, отказ произошел из-за низкого давления в системе и совпал с отключением пылесоса, который используется для уборки на российском сегменте МКС.

Как писал сайт kp.ru, сегодня также стало известно о сбое в системе электропитания на американском сегменте МКС. В американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма, а также компьютер