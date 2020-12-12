Найден способ уничтожить коронавирус за несколько секунд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожают COVID-19 за полминуты, а зубные пасты с цинком и оловом способны нейтрализовать коронавирусную инфекцию на 99,9 процента за две минуты. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований.

Результаты программы, целью которой было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 при помощи средств ухода за полостью рта, опубликованы в British Dental Journal.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 ... путем временного уменьшения количества вируса во рту», - говорится в исследовании.

Результаты исследования были подтверждены тестами с участием 260 зараженных коронавирусом пациентов, которые использовали зубную пасту и ополаскиватель для рта.

Напомним, ранее ученые обнаружили продукт, уничтожающий 97 процентов коронавируса в организме за пять минут. Оказалось, что таким свойством обладает обычный сок черноплодной рябины. Сильный противовирусный и противовоспалительный эффект имеет гранатовый сок, который убивает до 80 процентов патогенов COVID-19, а также зеленый чай. Для уничтожения COVID-19 ученые советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день