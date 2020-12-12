Новогодняя столица России Калуга встретила ретропоезд с первыми гостями праздника

Новогодний ретропоезд – это специальный туристический проект РЖД

Калуга в статусе новогодней столицы России 12 декабря встретила первых гостей. Необычный ретропоезд привез на железнодорожную станцию Калуга-I участников праздничных мероприятий, которые продлятся до 9 января. Среди пассажиров странного состава – артисты, бизнесмены, представители общественных организаций, журналисты и другие гости Всероссийского проекта «Новогодняя столица России». В пути к ним присоединился губернатор региона Владислав Шапша.

Новогодний ретропоезд – это специальный туристический проект РЖД. Каждый год все желающие могут прокатиться на уникальном составе, где в качестве локомотива используется старинный паровоз. В пути гид рассказывает пассажирам об особенностях состава и о самых интересных местах, которые проезд проезжает во время путешествия.

Губернатор Владислав Шапша поздравил гостей Калужской области со стартом новогоднего проекта и познакомил с самыми интересными событиями праздничных мероприятий.

- Это большая честь и серьезный вызов - организовать праздник таким образом, чтобы люди, которые приедут сюда, и калужане, запомнили праздник надолго, запомнили его с хорошими эмоциями, - отметил глава региона.

К пассажирам присоединился губернатор региона Владислав Шапша

Владислав Шапша подчеркнул, что при организации новогодних мероприятий особое внимание уделялось эпидемиологической безопасности. Почти все праздничные встречи, концерты и другие события пройдут на свежем воздухе с соблюдением всех профилактических мер. В программе праздника запланировано немало сюрпризов: новогодние шоу, гастрономические фестивали, ярмарки, театральные спектакли и спортивные соревнования.

Пассажиры ретропоезда тоже приготовили подарки для хозяев праздника. Во время путешествия представители компании Мицубиси Моторс Рус сообщили о решении передать пять автомобилей врачам Калужской области. Машины поступят в распоряжение медицинских учреждений региона. До середины 2021 года компания планирует перенести в Калужскую область свой юридический адрес, что обеспечит приток дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет.

Статус новогодней столицы России Калуга получила в январе 2020 года, когда городу передали главный символ праздника - Хрустальную снежинку. Весь год Калужская область готовилась к встрече гостей, разрабатывая специальные туристические программы и праздничные мероприятия.

С 12 декабря до 9 января в Калуге развернутся восемь основных городских площадок, на которых пройдут главные торжества. Областной центр украсили в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Калуга — родина отечественной космонавтики, и история города в праздничном оформлении перекликается с развитием отечественных высоких технологий в XXI веке. Эпицентром праздника станет резиденция Калужского Деда Мороза, которая разместилась в городском парке культуры и отдыха. Во время новогодних торжеств в Калуге будет работать большая сеть туристско-информационных пунктов. Их сотрудники помогут гостям города сориентироваться в праздничной программе. Кроме того, координацией туристов займется команда новогодних волонтеров.