Минобороны РФ сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Карабахе Фото: REUTERS

В Нагорном Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, где заявили о начале миротворческой операции России в регионе.

Как уточняется, в опубликованном в субботу, 12 декабря, бюллетене военного ведомства случай нарушения режима прекращения огня был зафиксирован в Гадрутском районе в минувшую пятницу, 11 декабря.

«Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», - отметили в министерстве.

Тем временем, в Министерстве обороны Армении заявили о возобновлении боевых действий в Карабахе. По их данным 12 декабря Баку возобновил наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь обвинил Ереван в нарушении перемирия в Карабахе.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября и вступил в силу 10 ноября.