Полиция задержала 50 участников акции протеста в центре Парижа Фото: REUTERS

Число задержанных на акции протеста в Париже возросло до 50. Такие данные привела полиция французской столицы.

«По состоянию на 15.20 (17.20 московского времени), произведено 50 задержаний», - говорится в заявлении префектуры правоохранительных органов в Twitter.

Полиция задержала 50 участников акции протеста в центре Парижа Фото: REUTERS

Еще до начала митинга министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 24 человек, которые попытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.

Как сообщают, полиция находятся на акции протеста для «предотвращения формирования групп» агрессивно настроенных протестующих – «черных блоков».

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