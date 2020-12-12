Полиция задержала 50 участников акции протеста в центре Парижа
Фото: REUTERS
Число задержанных на акции протеста в Париже возросло до 50. Такие данные привела полиция французской столицы.
«По состоянию на 15.20 (17.20 московского времени), произведено 50 задержаний», - говорится в заявлении префектуры правоохранительных органов в Twitter.
Полиция задержала 50 участников акции протеста в центре Парижа
Фото: REUTERS
Еще до начала митинга министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 24 человек, которые попытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.
Как сообщают, полиция находятся на акции протеста для «предотвращения формирования групп» агрессивно настроенных протестующих – «черных блоков».
Участники митингов выступают против положения закона «О глобальной безопасности»
Фото: REUTERS
Участники митингов выступают против положения закона «О глобальной безопасности», который вводит крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто выкладывает фотографиями и личными данными сотрудников правоохранительных органов в интернет.
Ранее в столкновениях с протестующими пострадали около 70 полицейских
Фото: REUTERS
В прошлые выходные в столкновениях с протестующими пострадали около 70 полицейских.