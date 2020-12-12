Шойгу рассказал о пуске ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» был выполнен на дальность более 5,5 тысяч километров. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину.

«Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами», - говорится в заявлении военного ведомства, где напомнили, что тренировка началась 9 декабря и проводилась под руководством главы государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минобороны сообщили о том, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые произвел залповый запуск сразу четырех баллистических ракет «Булава-30». Пуск проходил в акватории Охотского моря по полигону Чижа, который расположен в Архангельской области.

Пять лет назад, в ноябре 2015 года, экипаж атомной подлодки произвел пуск двух баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камча.