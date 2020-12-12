Власти Китая закрыли город на границе с Россией из-за вспышки коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти полностью останавливают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян расположенной у границы с Россией. Такое решение принято на фоне повышенной угрозой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональной рабочей группе по противодействию пандемии.

Жители Дуннина не смогут покинуть город после 00:00 воскресенья, 13 декабря, (19:00 московского времени, суббота, 12 декабря). Остановлена работа общественного транспорта, горожанам временно запрещено использовать личные автомобили. Перемещаться по городу разрешено только военным, медработникам, а также чиновникам, ответственным за борьбу с пандемией. Передвигаться по Дуннина смогут и торговым машинам с продуктами, либо автомобилям, получившим специальное разрешение.

Сотрудники магазинов, рынков, а также коммунальных служб должны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на наличие коронавирусную инфекцию.

В провинции Хэйлунцзян вывили всего пять случаев заболевания коронавирусом, трое из которых были без выраженных симптомов. Когда 10 декабря стало известно о новом случае заражения в этой части КНР, власти ввели в двух городах режим «военного времени».