На Украине возбудили дело против депутатов Закарпатья за исполнение гимна Венгрии Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против депутатов объединенной территориальной общины в Закарпатской области о государственной измене. Поводом стало исполнение венгерского гимна

Как пояснили агентству "Украинские новости" в СБУ, инцидент проверяют на наличие признаков государственной измены, а также посягательства на территориальную целостность незалежной и подделки документов.

Как писал сайт kp.ru, Ранее СБУ начала проверку в связи с тем, что ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины пели гимн Венгрии во время принесения присяги. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приняв венгерского посла Иштвана Ийдярто, заявил, что «раскрутить тему сепаратизма» в Закарпатье ни у кого не получится. Посольство Венгрии в свою очередь заявило, что депутаты пели «молитву венгров, которой несколько сотен лет».

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто объявил, что обсудит дальнейшие шаги по блокированию интеграции Киева с НАТО и Европейским Союзом и заявил, что уже провел телефонный разговор с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем, в котором попросил направить специальную миссию на Закарпатье из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.