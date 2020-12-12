Азербайджан заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе «в настоящее время» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Азербайджана заявило о соблюдении режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе «в настоящее время», но указало на провокации со стороны Армении.

«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня … В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», - говорится в заявлении, где отмечается, что военными Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 12 декабря, Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, который был зафиксирован днем ранее в Гадрутском районе. Военное ведомство Армении заявило о возобновлении боевых действий в Карабахе, обвинив Баку в наступательных действиях в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь обвинил Ереван в нарушении перемирия в регионе.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха подписали лидеры Армении, Азербайджана и России 9 ноября, он вступил в силу 10 ноября.