В Иране казнили через повешение главу новостного портала Amad News

Рухолла Зам.
Фото: REUTERS
В субботу, 12 декабря, в Иране был казнен руководитель новостного портала Amad News Рухолла Зам.
Как передает агентство Mehr News, смертная казнь приведена в исполнение утром через повешение.
Ранее сообщалось, что иранские власти подтвердили смертный приговор главе новостного портала Amad News, получавшему помощь от иностранных разведок.
В середине октября прошлого года Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании Рухолла Зама, который согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года в исламской республике.
Как заявляет агентство IRNA, журналист был задержан за «антиреволюционную деятельность», которую якобы направляла французская разведка, а поддержку он получал со стороны американских и израильских разведывательных служб.
Напомним, накануне в Исламской республике вынесли другой приговор. Иранскую звезду Instagram Фатиму Хишванд, более известную как Сахар Табар, приговорили к 10 годам тюремного заключения. Причиной такого решения стала публикация девушки своих отредактированных фотографий.