Российские миротворцы потребовали от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие Фото: REUTERS

Российские миротворцы довели требования о соблюдении режима полного прекращения огня до всех сторон конфликта в Нагорном Карабахе после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе из автоматического стрелкового оружия. Об этом сообщил представитель штаба российских миротворческих сил.

«По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», - говорится в заявлении представителя российских миротворцев.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 12 декабря, Минобороны РФ сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Карабахе, которое было зафиксировано 11 декабря в Гадрутском районе. Накануне Азербайджан заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе «в настоящее время»

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября и вступил в силу 10 ноября.