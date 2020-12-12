В новогодней столице России Калуге открылась площадка «Рождество на Старом торге»

Губернатор Владислав Шапша познакомил гостей с самыми интересными праздничными площадками Калуги. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

В Калужской области 12 декабря стартовал проект «Калуга - Новогодняя столица России 2021». До 9 января гостей региона ждут разнообразные развлекательные мероприятия, фестивали, культурные и спортивные события. В субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша познакомил участников проекта с самыми интересными площадками новогодней столицы России. В числе гостей первого дня праздничного марафона Калугу посетили председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, чрезвычайные и полномочные послы Финляндской Республики и Японии в РФ, депутаты Государственной Думы, бизнесмены.

В Туристско-информационном центре «Калужский край» гостям показали интерактивную экспозицию. Во время новогоднего марафона визит-центр станет одной из главных точек притяжения: здесь можно будет узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях Калужской области, гастрономических брендах региона, экскурсиях. Консультанты информационного центра ответят на все вопросы, познакомят гостей с программой праздничных мероприятий и подарят информационные буклеты и карты. В помощь туристам также создан интерактивный портал (https://kaluganovogodnyaya.ru).

Кульминацией первого дня праздника стало открытие площадки «Рождество на Старом торге», организованной Агентством развития бизнеса Калужской области и предпринимательским сообществом региона. На ее территории объединены развлекательная, фестивальная, выставочная и торговые зоны. Ежедневно для гостей праздника будут работать фотозона, киоски, фудкорт, а также экспозиция креативных ёлок от калужских производителей. Каждый вечер на задние калужского Дома Бизнеса будет проектироваться лазерное шоу.

Рассказывая об организации праздничных мероприятий, губернатор Владислав Шапша подчеркнул: мерам безопасности в Калуге уделяется особое внимание. Большинство мероприятий будут проводиться на открытом воздухе. По словам главы региона, когда город в январе 2020 года получил Хрустальную снежинку – главный символ Новогодней столицы России, - никто даже не думал о предстоящих трудностях. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Региону пришлось принимать сложное решение – проводить праздник или отказаться от него. Сегодня, когда столько людей во время праздника зарядились позитивом и хорошим настроением, губернатор убедился, что выбор оказался правильным.

- Я вижу людей с улыбающимися глазами. Значит, мы делаем правильно, - отметил Владислав Шапша.

Праздничный марафон в Калуге продлится все новогодние каникулы. Гостей ждет немало сюрпризов: новогодние шоу, гастрономические фестивали, ярмарки, театральные спектакли, конкурсы и спортивные соревнования. Основные торжества пройдут на восьми площадках. Эпицетром станет резиденция Калужского деда Мороза, разместившаяся в городском парке культуры и отдыха.