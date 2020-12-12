Полиция применила водомет на акции протеста в Париже Фото: REUTERS

Сотрудники полиции применяют водомёт на акции протеста в Париже, где задержаны уже более 100 участников митинга.

Число задержанных на манифестации превысило 100 Фото: REUTERS

Колонна демонстрантов достигла площади Республики, и некоторые из участников акции начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Правоохранители в ответ неоднократно применила водомёт и начали оттеснять толпу. Как сообщили в МВД Франции, полиция задержала 107 нарушителей.

Правоохранители неоднократно применила водомёт Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 12 декабря, в столицы Франции проходит митинг против положения закона «О глобальной безопасности», который вводит крупный штраф, а также тюремное заключение для тех, кто выкладывает фотографии и личные данные сотрудников полиции в сеть.

В столицы Франции проходит митинг против положения закона «О глобальной безопасности» Фото: REUTERS

Еще до начала акции протеста глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 24 человек, которые попытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы. В прошлые выходные в столкновениях с протестующими пострадали около 70 правоохранителей.