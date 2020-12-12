В Швеции собираются отказаться от наличных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведские власти намерены отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты – кроны.

Как передает Bloomberg, министр финансов Швеции Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования в стране, которое должно завершиться через два года - к ноябрю 2022 года. Результатом исследования должно стать появление цифровой кроны.

В текущем году использование наличных денег в стране снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в Швеции, что является самым низким результатом в мире при расчете на долю от национального ВВП

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