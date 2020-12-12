В Москве задержали подозреваемых в хищении более 122 млн руб. с банковских счетов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно с коллегами из регионов задержали двух жителей Москвы по подозрению в краже более 122 миллионов рублей банковских счетов с помощью поддельных паспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержали подозреваемых в хищении денежных средств со счетов клиентов банка ... Причиненный им ущерб превысил 122 миллионов рублей», - сообщила представитель МИД, уточнив, что возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

По версии следствия, преступники изготавливали поддельные паспорта, после чего предъявляли их в салонах сотовой связи для перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Таким образом злоумышленники получали доступ к личным кабинетам клиентам в мобильном банке и переводили деньги на подконтрольные им счета. Подозреваемые заключены под стражу.

Волк сообщила, что на сегодняшний день установлены трое потерпевших, и отметила, что злоумышленники были установлены благодаря работе правоохранительных органов, а также сотрудников Сбербанка. Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых банковские карты, телефоны, а также сим-карты.