Лавров рассказал, когда появится ясность позиции США по сделке с Ираном

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция Соединённых Штатов по возможному возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может проясниться в ближайшие месяцы. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана.

«Я не могу фантазировать насчет того, как будет происходить возвращение США в СВПД. Об этом необходимо спрашивать Вашингтон … Думаю, что в ближайшие пару месяцев сможем получить какую-то ясность», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Гостелерадио Ирана.

По словам Лаврова, корнем проблемы, которая сложилась вокруг СВПД, является выход из него Вашингтона, который заключается в «огромном, беспрецедентном наборе жестких и жестоких» американских санкций против Тегерана.

«По сути дела, наказали Иран за то, что сами грубо отказались от своих обязательств, одобренных Советом Безопасности ООН. Считаю, что это аррогантное обращение с международным правом», - отметил он.