В Новогодней столице России Калуге прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

В Калуге прошел парад дедов Морозов и Снегурочек. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

В Калуге 12 декабря прошел костюмированный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Красочное шествие стало одним из первых мероприятий Всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица 2021». Около 250 участников парада, наряженных в костюмы новогодних волшебников, с музыкой и песнями промаршировали по центру города – от Площади Победы до площади Старый торг. Присоединиться к параду могли все желающие жители города, для этого нужна была только соответствующая экипировка: белая окладистая борода и халат Деда Мороза или кокошник и сарафан его внучки Снегурочки.

В шествии приняли участие и артисты – представители музыкальных коллективов. За маршем наблюдали сотни жителей города и гостей Калуги. После парада на площади Старый торг прошло открытие новогодней площадки «Рождество на Старом торге». Площадка объединила развлекательную, фестивальную, выставочную и торговую зоны. Каждый день на ней будут работать фотозона, киоски, фудкорт, а также экспозиция креативных ёлок от калужских производителей. По вечерам на здании калужского Дома Бизнеса будет демонстрироваться лазерное шоу. Организаторами площадки «Рождество на Старом торге» выступили Агентство развития бизнеса Калужской области и предпринимательское сообщество региона.

Гостей праздника приветствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Рассказывая об организации новогоднего марафона, он напомнил: когда Калуга в январе 2020 года получила статус Новогодней столицы России, никто не думал, что начнется пандемия коронавируса. Региону пришлось решать: проводить праздник или отказаться от него. В итоге было решено все-таки провести новогодние торжества, но максимально обезопасить их участников. Почти все мероприятия будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Праздничный марафон в рамках проекта «Калуга - Новогодняя столица 2021» продлится с 12 декабря до 9 января. Гостей и жителей города ждет немало сюрпризов. В областном центре ежедневно будут проходить новогодние шоу, театрализованные представления, ярмарки, гастрономические фестивали и спортивные конкурсы. В помощь туристам открылся информационный центр «Калужский край»: его сотрудники расскажут о программе праздничных мероприятий, познакомят с главными достопримечательностями региона и снабдят посетителей картами и буклетами.