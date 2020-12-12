Вакцину от коронавируса Pfizer и Biontech одобрили для использования в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer одобрили для использования в США. Разрешение на экстренное применение препарата дало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Ранее группу специалистов ведомства, подчиняющегося Минздраву, после многочасовых обсуждений рекомендовала одобрить этот вакцину. Эксперты полагают, что несмотря на ряд опасений, пользы от применения прпарата будет гораздо больше, чем проблем, а его одобрение даст федеральным властям возможность в ближайшее время начать кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.

Таким образом, США стали третьей после Великобритании и Канады страной, начавшей использовать вакцину Pfizer и BioNTech для массовой вакцинации. Позже препарат одобрили в Мексике.

Напомним, ранее появилось сообщение, что за время тестирования вакцины Pfizer и BioNTech скончались два добровольца из той группы, которой ввели настоящий препарат, и еще четыре смерти зарегистрировали в группе плацебо.