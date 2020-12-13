«Запускаем Новый год по всей стране»: Губернатор Владислав Шапша официально открыл проект «Калуга - Новогодняя столица России 2021»

Губернатор Владислав Шапша официально открыл проект «Калуга – Новогодняя столица России 2021». Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Калуга официально вступила в права Новогодней столицы России. С 12 декабря по 9 января город ждет праздничный марафон из концертов, ярмарок, фестивалей, театрализованных представлений и других традиционных забав. В субботу на площади Старый торг губернатор Калужской области Владислав Шапша официально открыл Всероссийский проект «Калуга – Новогодняя столица России 2021». В этом ему помогали главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.

Поздравив жителей и гостей города с наступающими праздниками, глава региона отметил, что 2020 год для всех выдался непростым.

- Уходящий год – непростой, но мы очень хотели этого праздника и сделали очень многое. Важно, что у нас есть наши семьи, наши друзья, готовность прийти на помощь и вера в будущее. Сегодня мы запускаем Новый год по всей стране, - объявил глава региона и под праздничный салют дал старт новогодним торжествам.

Калугу в этот день посетили почетные гости: председатель комитета Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, послы Финляндии и Японии в России, сенатор Российской Федерации от Калужской области Александр Савин, депутаты Государственной Думы. По словам Анатолия Артамонова, калужане приложили большие усилия в подготовке этого праздника и постарались сделать новогодний марафон по-настоящему незабываемым.

- Несмотря на пандемию, давайте будем оптимистами. Уверен, что все, что тревожило нас в 2020 году, пройдет, и 2021 год будет по-настоящему счастливым, - отметил он.

Торжественная часть началась с гимна Новогодней столицы в исполнении автора – Павла Селезнева, а также Юлии Ефремовой и ансамбля «Калужский сувенир». После церемонии открытия зрителей ждал праздничный концерт, на сцене выступили лучшие творческие коллективы и солисты Калуги. С историей города туристов познакомило лазерное шоу, рассказавшее о ретроспективе и главных достопримечательностях Калуги, ее героях и главном символе проекта - Космической снежинке. Калуга – родина отечественной космонавтики, и космические достижения советской эпохи, перекликающиеся с технологиями XXI века, стали одним из главных лейтмотивов новогоднего фестиваля.