Коронавирус в Москве, последние новости на 13 декабря 2020 года: С понедельника запись на вакцинацию откроют для новых групп риска

С понедельника в Москве будет открыта запись на вакцинацию для новых групп риска Фото: REUTERS

За последние сутки в Москве коронавирус подтвердили еще у 6622 человек. Каждый шестой из возрастной категории 65+. Каждый десятый - дети и подростки до 18 лет.

При этом, как сообщает Оперативный штаб Москвы по коронавирусу, за 24 часа в столичные больницы госпитализировали 1684 пациентов с подтвержденным ковидом. 475 человек продолжают находиться на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Также за сутки скончались 76 человек, у которых была диагностирована пневмония и подтвержден коронавирус.

С понедельника в Москве будет открыта запись на вакцинацию для новых групп риска. Ранее, напомним, прививки от ковида могли получить педагоги, медики и соцработники. Теперь список будет расширен.

«Это сотрудники центров госуслуг, учреждений культуры, а также работники торговли и услуг, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - Это люди, которые контактируют по роду своей работы с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих».

Тем временем пополняется список крупных клубов, которые могут быть закрыты за нарушение антикоронавирусных мер. На днях стало известно, что после концерта группы «Кипелов» (главный хит: «Я свободен») один из столичных судов получил иск Роспотребнадзора к клубу Adrenaline Stadium. Заведение опечатали. А вчера стало известно, что неизвестные сорвали пломбы на входе. Полиция ищет нарушителей. Заседание в суде состоится на днях. Деятельность клуба могут приостановить на срок до 90 суток.

То же грозит и ресторану Ресторану Bla Bla Bar, где накануне давал концерт исполнитель Niletto (хит номер 1: «Любимка»).

«В заведении во время концерта Niletto были выявлены грубые нарушения социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима», - сообщили представители Оперативного штаба Москвы по коронавирусу.