Гинцбург: «Спутник V» на 96% гарантирует защиту от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» на 96 процентов гарантирует, что привитый не заболеет COVID-19. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также сравнил срок защиты от коронавируса вакцин «Спутник V» и Pfizer. По его словам, российский препарат будет защищать от COVID-19 в течение двух лет, тогда как Pfizer - около 4-5 месяцев, однако отметил, что это необходимо проверить.

«Я могу сейчас только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», - отметил он.

Напомним, по итогам последнего исследования оказался, что «Спутник V» эффективнее, чем было заявлено ранее. Согласно представленным данным, эффективность российской вакцины превышает 95 процентов, и никаких нежелательных побочных эффектов у добровольцев не проявилось