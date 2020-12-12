В США зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории США от коронавирусной инфекции и осложнений из-за нее скончались еще 3 309человек. Это максимум летальных исходов от заболевания за сутки с начала пандемии в стране. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Предыдущий рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки был зафиксирован 9 декабря, когда потвердели 3 124 летальных исхода.

По данным, который приводит Университет Джонса Хопкинса, в США выявлено более 15,91 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали уже 295 791 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Напомним, днем ранее, 11 декабря, число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Второй мировой. Согласно данным на тот дань в США от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 292 098 человек. В то время как во Второй мировой войне страна потеряла убитыми 291 557 военнослужащих.