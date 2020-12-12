Суд штата Висконсин отклонил иск Трампа с требованием отменить результаты выборов

Дональда Трампа Фото: REUTERS

Суд штата Висконсин отклонил иск действующего американского лидера Дональда Трампа с требованием о пересмотре результатов выборов.

По словам судьи Бретт Ладвиг, такое решение было принято, поскольку республиканец не смог предоставить весомые доказательства по своему иску.

«Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания, его иск должен быть отклонен», - заявил судья.

По официальным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл у действующего главы Белого дома в Висконсине с отрывом менее чем в 0,7 процентного пункта, или 20,7 тысячи голосов. В результате демократ получил всех 10 выборщиков от Висконсина, который Трамп четыре года назад выиграл также с минимальным отрывом.

Напомним, ранее Суд в штате Висконсин отклонил иск американского лидера о нарушениях с бюллетенями на выборах. Адвокаты президента США настаивали на том, что голоса граждан были поданы неправильно. Незадолго до этого Верховный суд США отказал республиканцам в иске с требованием пересмотреть результаты кандидата от Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.