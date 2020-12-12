Сын Мадуро привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V»

Николас Мадуро Герра и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Фото: Посольство России в Венесуэле

Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стал одни из первых в стране, кто привился от коронавирусной инфекции. Он использовал российскую вакцину «Спутник V».

«Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку», - приводит телеканал Venezolana de Televisión на своем сайте слова венесуэльского политика.

Мадуро Герра, избранного накануне в парламент Венесуэлы, отметил, что, как и вся молодежь страны, он испытывает глубокое уважение к России, «которая может рассчитывать на союзника в его лице».

При вакцинации сына венесуэльского лидера присутствовал российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, который сообщил, что после прививки политик «чувствует себя превосходно и гордится возможностью испытать на себе разработанную в Москве первую в мире зарегистрированную вакцину против коронавируса», передает ТАСС.

Напомним, Венесуэла получила первую партию российской вакцины «Спутник V» еще в октябре. В стране сообщили о планах начать производство разработанной Россией препарата.