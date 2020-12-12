Глава BioNTech рассказал, когда пандемию удастся взять под контроль Фото: REUTERS

Пандемию коронавирусной инфекции удастся взять под контроль к концу лета следующего года. Такой прогноз сделал глава немецкой фармацевтической компании BioNTech профессор Угур Шахин

Специалист считает, что вакцинация, которая начнется в конце этого – начале следующего года, начнет влиять на распространение коронавирусной инфекции уже до апреля 2021 года.

«Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от человека к человеку. Возможно, не на 90 процентов, может, на 50 процентов, но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии», - заявил директор BioNTech в интервью BBC, выразив надежду, что следующей зимой планета вернется к нормальной жизни.

Напомним, ранее прогноз по поводу распространение коронавируса дали в Минздраве России. По словам заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева, пандемия придет к концу, когда «станет управляемой», а на спад она пойдет уже в середине следующего года. Специалист также отметил влияние вакцинации.