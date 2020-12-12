Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V» против коронавиурса

Гинцбург рассказал о сроках действия вакцины от "ковида" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, как долго изобретенная российскими учеными вакцина против коронавируса сможет защищать организм от инфекции.

Специалист считает, что сыворотка "Спутник V", созданная на основе той же платформы, которая использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола, скорее всего, сможет защищать организм в течение двух лет.

- Есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше, - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Также представитель центра отметил, что пора рано судить о том, насколько долго будет защищать людей вакцина Pfizer.

- Сказать точно трудно, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше 4, от силы 5 месяцев. Хотя это тоже необходимо проверить экспериментальным путем, - сказал эксперт.

Что качается российской вакцины, которая была создана раньше остальных стран, то "Спутник V" отлично себя зарекомендовала. В 96% случаев сыворотка гарантирует свою эффективность. И лишь в 4% случаев привитый человек все же рискует заразиться covid-19. Но даже в случае инфицирования болезнь, скорее всего, будет протекать в легкой форме.