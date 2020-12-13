Раскрыты способы защиты автомобиля от угона

Автомобиль является не только средством передвижения граждан, но и "добычей" для злоумышленников. О том, как обезопасить себя от рисков автоугона, рассказал председатель координационного совета межрегионального профсоюза «"Таксист" Андрей Попков.

По его словам, ранее он когда-то и сам стал жертвой преступников, однако сейчас стал мудрее в вопросе безопасности своей машины.

- Ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса. Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков, - заявил Попков URA.ru.