РЖД изменили график движения поездов Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания РЖД вводит график движения на 2020/2021 годы, в котором увеличат количество курсирующих поездов дальнего следования в России, но пока без международных пассажирских составов из-за ситуации с коронавирусом. Исключение -состав в Абхазию, возвращенный в расписание ранее.

В новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов.