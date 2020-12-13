Twitter запретил пользователям лайкать посты Трампа о выборах Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter на некоторое время запретила пользователям платформы ставить отметку "нравится" к нескольким сообщениям действующего президента США Дональда Трампа.

В частности речь идет о проблеме ставить лайки к постам политика, где он пишет о его победе на выборах, а также "выборы были украдены". Об этом пишет издание Hill со ссылкой на заявление представителя компании.

В самой организации тем временем уточнили, что этот инцидент был случайностью.

Напомним, в начале ноября 2020 года в Соединенных Штатах прошли выборы нового президента страны. По сообщениям местных СМИ, в результате политической гонки победил демократ Джо Байден. Республиканец Трамп выразил недовольство по итогам голосования, а его юристы начали обращаться в суды для "восстановления справедливости" в стране.