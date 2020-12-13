Греция продлила разрешение на въезд российских туристов Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Греции сообщили о продлении до 7 января 2021 года разрешения на въезд в страну до 500 россиян в неделю.

Сообщается, что российские туристы могут посетить страну только при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом пишет ТАСС.

В документе отмечается, что решение о въезде граждан РФ, которое ранее действовало лишь до 14 декабря 2020 года, "продлевается с момента истечения до 7 января".

Ранее сообщалось, что власти уже продлевали разрешение на въезд в страну российских граждан. Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего документ несколько раз был пролонгирован.

На данный момент, согласно авиационной директиве, граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.