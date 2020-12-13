Последние новости на утро 13 декабря 2020: Найден быстрый способ уничтожения коронавируса

Важные новости утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 13 декабря 2020 года: Найден быстрый способ уничтожения коронавируса. Ученые провели исследования и выяснили, что ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожают коронавирус всего за полминуты. Кроме этого зубные пасты с содержанием цинка и оловом способны нейтрализовать covid-19 на 99,9 процента за две минуты. Кстати, изначально исследователи планировали определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 при помощи средств ухода за полостью рта.

Синоптики прогнозируют оттепель в некоторых регионах России. По их мнению, заметно потеплеет к 17 декабря в субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов.

России предрекают "невиданные санкции" после вступления американского политика Джо Байдена в должность президента США. Специалисты полагают, что в будущем ограничения могут коснуться самых болезненных экономических точек.

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Эпицентр подземных толчков был недалеко от Грозного. Сейсмическая активность также была зафиксирована в Дагестане, Ингушетии и даже Северной Осетии.

Греция готова принять россиян на отдых. Отправиться в страну можно до 7 января 2021 года, разрешения на въезд в государство продлили, однако лимит остался тем же - до 500 граждан РФ в неделю. При себе туристы должны иметь отрицательный результат теста на covid-19.

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