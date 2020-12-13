Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал протест МИД Украины в связи с решением правительства РФ расширить список санкций против 849 украинских физлиц.

"Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев", - написал Пушков в своем Twitter.

В пятницу правительство РФ утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины.

Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сенатор также напомнил, что российские санкции имеют ответный характер, так как Киев первым составил черный список против нескольких сотен российских граждан.

"Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?" – написал сенатор.

Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с противоречащими международному праву действиями Украины в отношении российских граждан.