Эпидемиолог назвала последствия COVID-19

Последствиями COVID-19 могут быть снижение памяти, слабость и головокружение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какие симптомы могут быть у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Она отметила, что может появиться слабость и быстрая утомляемость.

"Человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания",- сказала Пшеничная.заявила РИА Новости.

Она уточнила, что ряд пациентов длительное время жалуются на кашель, другие отмечают чувство жжения в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию.

Она подчеркнула необходимость реабилитации после болезни и посоветовала беречь себя после выхода с самоизоляции.

Напомни, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020. За все время в мире коронавирусом заразилось свыше 68 миллионов человек.

Согласно последним данным оперштаба России, в стране число заболевших новой болезнью превысило 2,5 миллиона человек.