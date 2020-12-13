Треть российских работодателей планирует повысить зарплаты сотрудникам в новом году

35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Треть российских работодателей намерены в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам, сказано в исследовании сервиса "Работа.ру".

"Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечено, что для исследования было опрошено 1,5 тысячи респондентов.

Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.

Российские компании в 2021 году планируют открыть и новые направления деятельности — это отметили 35% опрошенных.

Также работодатели видят необходимость активного обучения своих сотрудников - 23% респондентов. 19% опрошенных подчеркнули, что собираются увеличить бюджет на рекламу и маркетинг, 15% опрошенных введут новую систему премирования своих сотрудников, а 9% ответили, что расширят список нематериальных бонусов.