Украинские СМИ вспомнили слова Гафта о Крыме и Донбассе

Актер считал, что Крым — это территория РФ, за которую стране пришлось долго бороться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В день смерти народного артиста журналисты украинского издания «Обозреватель» вспомнили слова Гафта о Крыме и ситуации в Донбассе

«Военные действия на востоке Украины, в которых гибнут мирные жители, уничтожаются села и деревни, — это дикость, до которой нельзя было доводить», - говорил Валентин Гафт при жизни.

Актер считал, что Крым — это территория РФ, за которую стране пришлось долго бороться.

Он отмечал, что Киев сам развязал военные действия в Донбасе, отметив, что это «истребление невинных людей».

«Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества», — заявлял Гафт.

Но при этом Народный артист всегда положительно отзывался об Украине.

Гафт не был в черном списке Украины и мог в любое время поехать в Киев или другой город братского народа. Однако сам актер говорил, что не готов ехать к тем, кто ведет боевые действия против населения (имея ввиду власти страны).

Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря. О смерти актера заявила его супруга Ольга Остроумова. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Народного артиста.