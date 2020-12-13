Женщина умерла, подбирая ракурс для фото

Австралийка умерла, подбирая позу для фото. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Мельбурна в Австралии вместе с семьей приехала на отдых в штат Виктория и отправилась в национальный парк Грэмпианс. Она выбрала для фото смотровую площадку Борока.

Женщина стала делать селфи, описывает историю таблоид The Sun.

Но внезапно она оступилась и соскользнула с защитного барьера. Женщина разбилась на глазах у родственников. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отметили, что высота составила около 80 метров.

Тело погибшей уже подняли с помощью вертолета, написало ABC News. На месте продолжают работать представители правоохранительных органов.

Ранее модель из Архангельска взяла с собой в ванну смартфон, чтобы сделать селфи. Она уронила гаджет, стоявший на зарядке, в воду, и ее убило током. Девушке было 24 года.

Ранее в Крыму жительница Ростова также в поисках удачного ракурса сорвалась с выступа скалы Капчик. 25-летней путешественнице повезло, она получила травму спины, но осталась жива.