Женщина умерла, подбирая ракурс для фото

Австралийка умерла, подбирая позу для фото.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Жительница Мельбурна в Австралии вместе с семьей приехала на отдых в штат Виктория и отправилась в национальный парк Грэмпианс. Она выбрала для фото смотровую площадку Борока.
Женщина стала делать селфи, описывает историю таблоид The Sun.
Но внезапно она оступилась и соскользнула с защитного барьера. Женщина разбилась на глазах у родственников. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отметили, что высота составила около 80 метров.
Тело погибшей уже подняли с помощью вертолета, написало ABC News. На месте продолжают работать представители правоохранительных органов.
Ранее модель из Архангельска взяла с собой в ванну смартфон, чтобы сделать селфи. Она уронила гаджет, стоявший на зарядке, в воду, и ее убило током. Девушке было 24 года.
Ранее в Крыму жительница Ростова также в поисках удачного ракурса сорвалась с выступа скалы Капчик. 25-летней путешественнице повезло, она получила травму спины, но осталась жива.