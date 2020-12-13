Можно ли оставлять смартфон у кровати на ночь, рассказал эксперт

Эксперт рассказал, можно ли оставлять смартфон у кровати на ночь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cтарший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, почему опасно хранить смартфоны рядом с кроватью ночью.

Если использовать мобильные устройства перед сном с выключенным светом, то это может привести к повышенной нагрузке на глаза и вызвать нарушения сна.

«Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант», — сказал эксперт Роскачества «Российской газете».

Кузьменко напомнил о заключении исследования ВОЗ, опубликованном в 2014 году. Тогда эксперты ВОЗ обобщили результаты 20-летних исследований и не нашли статистически достоверной связи между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных смартфонов.

Эксперт Роскачества подчеркнул, что эти данные относятся только к вопросу потенциального вреда излучения смартфонов.