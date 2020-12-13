Власти Британии рекомендовали магазинам запастись продуктами

В Британии магазинам посоветовали запастись продуктами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании рекомендовали супермаркетам сделать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговли с ЕС не будет заключено.

Торговым точкам посоветовали также обеспечить шестинедельный запас лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.

Как утверждает газета The Sunday Times обеспечение запасов необходимо, так как после объявления о провале переговоров по торговой сделке среди населения может возникнуть паника.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что крайний срок для завершения переговоров о свободной торговле - это воскресенье, 13 декабря.

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС в начале февраля 2020 года.

Брюссель и Лондон до конца этого года должны заключить соглашение о свободной торговле, так как продлевать переходный период британское правительство отказалось.