Ксении Собчак отказали в уголовном деле по факту нападения в монастыре экс-схиигумена Сергия

Собчак отказали в уголовном деле по конфликту в монастыре экс-схиигумена Сергия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по заявлению телеведущей Ксении Собчак о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.

«Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается», — приводит агентство ТАСС слова адвоката Сергея Бадамшина.

Напомним, что в конце июня съемочная группа телеведущей Ксении Собчак приехала в обитель, чтобы снять фильм об опальном экс-схиигумене Сергии.

По словам Собчак, к нему ее не пустили монахини и неизвестные мужчины. Более того священнослужители напали на оператора Сергея Ерженкова и побили его. В момент нападения была повреждена дорогостоящая камера, а самому оператору наложили впоследствии гипс.

Монахи нанесли удары и самой Собчак.

Как рассказала сама Ксения, во время съемок появились факты насилия над детьми. Собчак попросила СК и Генпрокуратуру проверить монастырь.

Задуманный проект был все же снят. Фильм «Монастырь особого назначения» появился в июле.