Перед Новым годом туристы стали чаще покупать авиабилеты в один конец

Опрошенные отмечают, что не ограничивают себя в возможности путешествовать, при этом оставаясь всегда на «рабочем месте». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре 2020 года резко увеличилось количество бронирований авиабилетов в одну сторону.

Специалисты отмечают, что этот показатель для внутрироссийских перелетов вырос с 42 до 53 процентов, за границу — с 51 до 72 процентов, сообщает портал сообщает Biletix.

Спрос на авиабилеты в один конец эксперты объясняют возможностью работать и учиться дистанционно, что вызвано необходимостью соблюдения эпидемиологических правил.

Опрошенные отмечают, что не ограничивают себя в возможности путешествовать, при этом оставаясь всегда на «рабочем месте».

Стоимость авиабилетов в один конец по России за год снизилась на четверть, а за рубеж — увеличилась на 18 процентов.

Самыми популярными направлениями среди граждан России стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, за рубеж — Ереван, Кишинев и Ташкент.

Ранее из-за пандемии были закрыты все авиасообщения, выполнялись лишь вывозные рейсы. Первые полеты российские самолеты стали выполнять с 1 августа.